الدوري الإنجليزي يحقق مع تشيلسي

أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لتشيلسي أن ناديه يواجه تحقيقا من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مزاعم خرق للقواعد المالية في فترة المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وباع أبراموفيتش النادي اللندني العام الماضي إلى مجموعة استثمارية يقودها رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وكليرليك كابيتال بعد تجميد أصول الملياردير الروسي في بريطانيا عقب غزو بلاده لأوكرانيا.

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وأبلغ ملاك تشيلسي الجدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي للعبة عن عدد من التحويلات المالية خلال عهد أبراموفيتش.

وذكر ماسترز لصحيفة تايمز البريطانية: نحن منفتحون للغاية بخصوص المشاكل التاريخية المتعلقة بتشيلسي لأننا أبلغنا بأنفسنا رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي لذا فمن الواضح أننا نتطلع إلى ذلك بالفعل.

وأضاف: إذا كان الدوري الإنجليزي يعتقد أن النادي خالف القواعد المالية وتوجد حاجة للرد على قضية ما سيرحب النادي.

"نود أن تتم العملية بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن".

وتابع: ليس من السهل دائما إنجاز هذه الأمور بسرعة لكننا نريد الجواب الصحيح، نريد ردا إيجابيا أو سلبيا ومعرفة إن كان النادي مذنبا في خرق القواعد أم لا.

وتوصل اليويفا إلى تسوية مع تشيلسي في يوليو الماضي بشأن تقديم تقارير مالية غير مكتملة تخص "تحويلات مالية تاريخية" بين 2012 و2019 ليدفع النادي غرامة بقيمة عشرة ملايين يورو (10.98 مليون دولار).

ولن ينافس تشيلسي، الذي أنهى الدوري في المركز 12، في المسابقات الأوروبية بموسم 2023-2024.