انطلاقة ميسي في الدوري الأميركي تتأجل

كشف مسؤولون أن انطلاقة ليونيل ميسي في الدوري الأميركي لكرة القدم ستتأجل لبعض الوقت بسبب تأهل فريقه إنتر ميامي إلى دور الثمانية بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.



وسجل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي خلال فوز إنتر ميامي 3-1 على أورلاندو سيتي ليقود فريقه الجديد إلى دور 16 الأسبوع الماضي.



ثم أضاف النجم الأرجنتيني هدفين أمام دالاس خلال التعادل 4-4 قبل التفوق بركلات الترجيح 5-3 يوم الاثنين الماضي.



وسيلتقي إنتر مع تشارلوت يوم الجمعة ثم سيخوض فريق ميسي النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 أغسطس الجاري.



وكان من المقرر أن يلعب إنتر أمام تشارلوت في الدوري يوم 20 أغسطس لكن رابطة الدوري الأميركي أعلنت في بيان‭ ‬الليلة الماضية تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.



وأضافت الرابطة: حتى الآن يبدو أن المباراة الأولى لميسي في الدوري ستكون أمام نيويورك رد بولز يوم 26 أغسطس.



ويتذيل إنتر ترتيب فرق القسم الشرقي برصيد 18 نقطة من 22 مباراة إذ حقق خمسة انتصارات فقط وخسر 14 مرة.



مادة اعلانية