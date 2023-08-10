توتنهام يقبل عرض بايرن ميونخ لضم كين

ذكر موقع "ذا أثليتيك" يوم الخميس أن بايرن ميونخ بطل ألمانيا توصل لاتفاق مع توتنهام هوتسبير لضم هاري كين‭ ‬هداف وقائد منتخب إنجلترا لكرة القدم.

وحاول بايرن، الذي لم يعلق على التقرير، التعاقد مع المهاجم خلال أشهر، وتقدر قيمة الصفقة المحتملة بنحو 100 مليون يورو (110.19 مليون دولار).

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ويتطلع النادي البافاري، الذي توج بالدوري للمرة 11 على التوالي في الموسم الماضي وهو رقم قياسي، لتعزيز هجومه والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ذا أثليتيك أن القرار الآن بين يدي كين الذي يتبقى عام بعقده مع توتنهام.

ويستهل بايرن الموسم الجديد بعد غد السبت أمام رازن بال شبورت لايبزيغ في كأس السوبر الألمانية، بينما ينطلق الدوري في الأسبوع المقبل.