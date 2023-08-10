طيران الرياض الراعي الرئيسي الجديد لأتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد يوم الخميس أن شركة الطيران السعودية الجديدة (طيران الرياض) أصبحت الراعي الرئيسي للفريق الإسباني لعدة سنوات.



وأضاف أتلتيكو أن هذه أول شراكة رياضية للناقل السعودي الجديد منذ تأسيس الشركة في مارس الماضي.



وسيتصدر اسم وشعار شركة طيران الرياض، التي من المقرر أن تبدأ عملياتها في 2025، قميص فريق المدرب دييغو سيميوني بدءا من الموسم الجديد.



وقال ميغيل أنخيل خيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد: نحن سعداء بالترحيب بطيران الرياض الراعي الرئيسي الجديد لنادينا.



وأضاف: هذه الشراكة تمثل فرصة رائعة لتوفير تجربة أفضل لمشجعينا حول العالم وأثق في أن التحالف مع طيران الرياض سينقل النادي إلى آفاق جديدة.



وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: إنه يوم مثير لشركتنا بدخول شراكة طويلة الأجل مع أتليتيكو مدريد أحد أكبر أندية أوروبا وأن نكون الراعي الرئيسي وشريك الطيران الرسمي للنادي.



ويبدأ أتلتيكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني أمام غرناطة يوم الاثنين المقبل.

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