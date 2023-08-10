قيمة الدوري السوقية.. +100% للسعودية مقابل انخفاض الـ5 الكبار

تضاعفت القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي خلال الموسم الجديد مقارنة بما سبقه، بنسبة تتخطى الـ100%، وذلك مقابل انخفاض في القيمة ذاتها لدوريات العالم الخمسة الكبرى.

وينطلق الموسم الجديد من دوري "روشن" للمحترفين يوم الجمعة بمواجهة الأهلي العائد للأضواء مجددا أمام الحزم، وسط اهتمام عالمي بعد التعاقدات التي أبرمتها الأندية وأسفرت عن قدوم العديد من النجوم مثل الفرنسي بنزيمة والسنغالي ماني والجزائري محرز والصربي سافيتش إضافة إلى قائد ليفربول هندرسون وآخرين.

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ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" بلغت القيمة السوقية للدوري بالموسم الماضي ما يقترب من 350 مليون يورو، وفي الموسم الجديد وحتى الآن، تضاعفت القيمة إلى 780 مليون يورو بنسبة مئوية تزيد عن 100%.

أما الدوري الإنجليزي فكانت قيمة أنديته السوقية بالموسم الماضي 11.3 مليار يورو، وانخفض هذا الرقم إلى 10.4 مليار في الموسم الجديد، ولم يختلف الحال في الدوري الإسباني كثيرا رغم تعاقد ريال مدريد مع جود بيلنغهام في صفقة ضخمة وصلت إلى 100 مليون يورو، إذ هبطت "الليغا" من 5.26 مليار يورو إلى 4.6 في موسم 2023-2024.

وكانت قيمة الدوري الإيطالي في موسم تاريخي شهد عودة نابولي لمنصات التتويج 5.14 مليار يورو، وتقلصت إلى 4.6 مليار قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وهو وضع مشابه لـ "البوندسليغا" وأنديتها التي فقدت حوالي 700 مليون يورو من قيمتها التي بلغت 4.6 مليار يورو في موسم 2022-2023، وهبطت حتى 3.9 مليار يورو في نسخة 2023-2024.

وقد يؤثر رحيل كيليان مبابي المحتمل على قيمة الدوري الفرنسي الحالية (3.5 مليار يورو)، ما يزيد الطين بلة بعدما كانت 4.3 مليار سابقًا.