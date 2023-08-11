أوين ينصح كين: بطولات بايرن ميونخ ليست مهمة

نصح لاعب المنتخب الإنجليزي السابق مايكل أوين مواطنه النجم هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بعدم الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال أوين عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): أعرف أنه (بايرن) ناد عملاق وأكن له احتراما هائلا، ولكن لو كنت مكانه (كين) لبقيت. فالفوز بلقب معهم لا يعد إنجازا هائلا.

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وأضاف أوين (43 عاما): أن تصبح أفضل هدافي الدوري الإنجليزي على الإطلاق، هو إنجاز أكبر من الفوز بالدوري في بلد يهيمن فيها فريق واحد.

وتوج بايرن ميونخ بطلا لأوروبا ست مرات، كما أحرز في الموسم الماضي لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للمرة الحادية عشرة على التوالي.

وقال أوين إنه يمكنه تفهم انتقال كين من توتنهام إلى ريال مدريد الإسباني أو إلى أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل هاري كين المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي برصيد 213 هدفا ولا يتفوق عليه سوى ألان شيرار الذي سجل 260 هدفا.

وشكل التعاقد مع هاري كين أولوية لدى بايرن ميونخ، وبعد أشهر من التكهنات، ذكرت تقارير يوم الخميس أن بايرن ميونخ توصل بالفعل إلى اتفاق مع توتنهام ورئسيه دانييل ليفي.

وأوضحت التقارير أن توتنهام وافق على عرض تزيد قيمته على 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) تقدم به بايرن ميونخ يوم الأربعاء.

وذكر موقع "ذا أتلتيك" الإخباري الرياضية أن هاري كين وافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ وينتظر الضوء الأخضر للخضوع للفحص الطبي في ميونخ.