اتحاد أميركا الجنوبية يعاقب مارسيلو بعد تسببه في إصابة مروعة

عاقب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مارسيلو لاعب فلومينيزي ومنتخب البرازيل السابق بالإيقاف ثلاث مباريات، بعد تسببه في إصابة خطيرة للوسيانو سانشيز مدافع أرجنتينوس جونيورز في كأس ليبرتادوريس في بوينس أيرس الأسبوع الماضي.



كما سيدفع مارسيلو (35 عاما) غرامة بقيمة ستة آلاف دولار.



وكان مارسيلو يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاس.



وغادر سانشيز الملعب على محفة، وقال طبيب فريقه إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته.



وتعرض لاعب ريال مدريد السابق للطرد، وهو يبكي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في ذهاب دور 16.



وكتب مارسيلو على إنستغرام بعد ساعات من الواقعة: عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. أصبت زميلا لي دون قصد، أتمنى له الشفاء العاجل.



وقضى مارسيلو بالفعل أول مباراة بالعقوبة حين غاب عن فوز فريقه البرازيلي 2-صفر في الإياب.

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