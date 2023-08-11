إنريكي يأمل في حل للنزاع بين سان جيرمان ومبابي

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد أنه يأمل في توصل ناديه لحل للنزاع مع كيليان مبابي، مشيرا إلى أن بطل فرنسا لديه تجربة سابقة في حل مشاكل بعقد المهاجم اللامع.



وتوترت العلاقات بين مبابي وسان جيرمان منذ قال مهاجم فرنسا إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في ختام موسم 2023-2024، حين يمكنه الرحيل عن باريس مجانا.



وقال ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، إنه لن يسمح لمبابي بالانتقال مجانا بعد دفع 180 مليون يورو للتعاقد معه، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن النادي الفرنسي قرر تجميد اللاعب وأبعده عن تشكيلته الرئيسية.



وهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها الطرفان بسبب العقد، إذ كان من الممكن أن يغادر مبابي مجانا في نهاية موسم 2021-2022 لكن سان جيرمان رفض عرضا من ريال مدريد ومدد التعاقد.



وردا على أسئلة حول مبابي قبل خوض المباراة الافتتاحية للموسم على ملعبه أمام لوريان غدا السبت أبلغ إنريكي الصحافيين: إنها قضية اجتازها النادي من قبل ووجد حلا مع اللاعب.



"هذا ما أود حدوثه، فلسفة هذا النادي واضحة جدا، النادي فوق أي شيء وأتفق مع ذلك تماما".



ومبابي ليس المرشح الوحيد لمغادرة استاد بارك دي برينس هذا الصيف، إذ تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن رحيل نيمار أغلى لاعب في العالم ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لاعتبارهم زائدين عن الحاجة.



ورفض إنريكي التعليق على محادثاته مع الثنائي منذ تولى القيادة في يوليو الماضي، لكنه قال: دعوتهما للانتباه بشدة إلى تصرفاتي لأن قراراتي ستعبر عن آرائي.

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