بطولات الهلال العربية.. الطريق يمر عبر "النصر"

حقق الهلال 4 بطولات عربية عبر تاريخه، في 3 منها كان طريقه يمر عبر غريمه التقليدي النصر، الذي سيلتقيه للمرة الرابعة عربياً يوم السبت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتأهل الهلال لملاقاة النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدما أقصى مواطنه الشباب، بينما بلغ الأصفر المباراة الختامية عقب تجاوزه الشرطة العراقي.

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وجاءت أول مباراة بين الغريمين التقليديين في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1995، حينها استطاع الهلاليون بلوغ المباراة النهائية عقب الفوز على الند 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الشوطان الأصليان والإضافيان بالتعادل السلبي.

وتأهل الهلال لملاقاة الترجي التونسي في ستاد الملك فهد الدولي واستطاع الفوز بالبطولة بفضل هدف من يوسف الثنيان.

وفي عام 2000 التقى الهلال بالنصر في نهائي كأس الكؤوس العربية، إذ تقدم محمد الشلهوب للأزرق مبكراً وعادل النصر عن طريق فيصل أبو ثنين "بالخطأ في مرماه" لكن عمر الغامدي تحصل على ركلة جزاء سجل منها عبدالله الجمعان هدف الفوز الذهبي في الأشواط الإضافية.

وعقب أشهر من ذلك النهائي، التقى الفريقان في بطولة النخبة العربية بسوريا، تعادلا بهدف لمثله عن طريق المهدي بن سليمان للأصفر والبرازيلي روني للأزرق، وفاز الأخير بالكأس عقب تغلبه على الصفقاسي التونسي، بينما تعادل النصر مع الجيش السوري، بفارق الأهداف بعدما تعادلا بالنقاط "5".