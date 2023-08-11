توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم موناكو بن يدر

وُجِّهَت لمهاجم موناكو والمنتخب الفرنسي لكرة القدم وسام بن يدر تهم "الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي" على خلفية ارتكابات مزعومة حصلت الشهر الماضي في كوت دازور، وفق ما أعلن الادعاء المحلي في نيس الجمعة.

وقال مكتب المدعي العام في نيس إن بن يدر وضع تحت إشراف قضائي واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.

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وأكد المدعي العام كزافييه بونوم في يوليو: وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين.

وحسب إذاعة "فرانس أنفو"، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاماً، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سوياً.

ووجّهت لشقيق بن يدر نفس التهم الجمعة.

وشارك بن يدر، البالغ من العمر 32 عاماً، آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022.

وكان حاضراً الجمعة في تدريبات موناكو استعداداً لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي الأحد ضد كليرمون.

وفي أبريل الماضي، أدين بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 133798 يورو (149753).