جيسوس يتحدى: نحن على أتم الجاهزية

أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي يوم الجمعة على جاهزية فريقه لمواجهة غريمه المحلي النصر في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، معتبرا أن طرفي لقاء حسم اللقب هما الفريقان الأفضل في البطولة.



وفي حقبته الثانية في قيادة الفريق، الذي تعاقد مع مجموعة من النجوم العالميين بينهم روبن نيفيز ومالكوم، يأمل المدرب في إثبات قدرته على قيادة الفريق للألقاب بعد فترة أولى مخيبة اكتفى فيها بلقب كأس السوبر المحلية.



وقال جيسوس في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: لاعبو فريقي على أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة سيشاهدها العالم بأسره، بالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس.



وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي ما جذب الاهتمام بالمسابقة وأنديتها.

وأعلنت كنال بلوس الفرنسية قبل أيام حصولها على حقوق بث الدوري السعودي في فرنسا وإفريقيا.



وأضاف المدرب: يملك الفريقان نجوما على أعلى المستويات قادرون على صناعة الفارق الفني في أي وقت.



وخلال فترة الانتقالات الحالية، دعم الهلال صفوفه بضم نيفيز وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش فيما ضم النصر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني على أمل تحقيق الألقاب التي كان الفريقان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها.



وخسر الهلال نهائيي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في الموسم المنصرم، بينما اعتلى النصر صدارة دوري المحترفين السعودي لعدة أسابيع، لكنه أهدر الصدارة واكتفى بالمركز الثاني خلف الاتحاد المتوج باللقب.



وقال جيسوس: من وجهة نظري، تأهل أفضل فريقين في البطولة للنهائي.



وتابع: فريقنا استحق التأهل للمباراة النهائية ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه.

مادة اعلانية