كاسترو: الهلال مليء باللاعبين المميزين لكننا نستهدف اللقب

أبرز لويس كاسترو مدرب النصر السعودي يوم الجمعة الجودة التي يتمتع بها غريمه المحلي الهلال لكنه شدد على أن فريقه يخوض نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم برغبة في الفوز باللقب.



وستكون القمة السعودية بين الهلال الذي فرط في صدارة الدوري لصالح الاتحاد في الموسم الماضي، التجربة الأخيرة لهما لاختبار مدى الجاهزية بعد التدعيمات القوية في فترة الانتقالات الصيفية.



وتعاقد الهلال مع روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش في خط الوسط وكاليدو كوليبالي في الدفاع والمهاجم مالكوم، ليضف إلى جودة الفريق الذي خسر نهائيي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.



وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية يوم السبت: الفريق المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب ومباراة الغد لقاء قمة.



لكن كاسترو، الذي قاد الفريق لنهائي أول بطولة يخوضها منذ توليه المسؤولية في يوليو الماضي، قال إن فريقه يضع اللقب نصب عينيه.



وأضاف: سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب.



وتابع: تطورنا من مباراة لأخرى في البطولة والفريق لم يتعرض لأي خسارة رغم الإجهاد البدني.



وخاض النصر فترة إعداد قوية لكنها كانت مرهقة بعد السفر إلى البرتغال واليابان لمواجهة فرق بمستوى سيلتا فيغو وبنفيكا قبل التوجه لشرق آسيا للعب أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.



وفي البطولة العربية، تعادل مرتين في دور المجموعات ليتأهل لأدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على الرجاء المغربي 3-1 في دور الثمانية ويهزم الشرطة العراقي 1-صفر في قبل النهائي ليحجز مقعدا في النهائي.



وقال البرتغالي: في المباريات النهائية يظهر دور الإعداد الذهني الجيد للفريق وقدرته على تحمل الضغوط دون الثقة الزائدة.

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