كلوب يكشف عن صفقة جديدة لليفربول

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة توصل ناديه لاتفاق مع برايتون أند هوف ألبيون بالتعاقد مع الإكوادوري موزيس كايسيدو، إذ يسعى لزيادة العمق بخط الوسط مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو (21 عاما) بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.



وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت الجمعة أن ليفربول توصل لاتفاق بضمه مقابل 111 مليون جنيه إسترليني (140.91 مليون دولار).



وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا قبل افتتاح مشواره بالدوري أمام تشيلسي: يمكنني أن أؤكد توصلنا لاتفاق مع كايسيدو، نريد اللاعب بالتأكيد وليس مجرد اتفاق.



وأضاف: ليست لدينا موارد لا نهائية، لم نتوقع بعض الأشياء التي حدثت في الصيف لكن عندما حدثت تعاملنا مع الموقف.



وفي حال إتمام الصفقة قد يصبح كايسيدو أغلى لاعب ينتقل لناد بريطاني، ليتخطى إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الذي انتقل من بنفيكا مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني في وقت سابق هذا العام.



وفي 2016 عند الحديث عن مانشستر يونايتد حين ضم بول بوغبا في أغلى صفقة بكرة القدم مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني قال كلوب آنذاك إنه سيتعامل بطريقة مختلفة في سوق الانتقالات إن كانت لديه نفس الموارد.



وردا على شعوره إزاء تعليقه السابق بعد الاتفاق مع كايسيدو قال المدرب الألماني: تغير كل شيء، هل أحب ذلك؟ لا، هل أدركت أنني مخطئ؟ نعم.



وتابع: لا ألوم أي شخص، إنها سوق الانتقالات، في النهاية يجب أن نتأكد من أن مواردنا تسمح بجلب أفضل لاعب ممكن.



"لسنا في مدينة الأحلام ولا يمكننا اختيار أي لاعب وضمه، أحيانا يغلق بابا ويفتح آخر".

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