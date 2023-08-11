مدرب برايتون: كايسيدو لم يعد يشغل بالنا

كشف روبرتو دي زيربي مدرب برايتون اند هوف ألبيون يوم الجمعة أن لاعب الوسط موزيس كايسيدو لم يعد يشغل بال فريقه الذي يستعد لمواجهة لوتون تاون في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وبعد أداء باهر مع برايتون ارتبط كايسيدو (21 عاما) بمغادرةاستاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.



وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت يوم الجمعة أن ليفربول توصل لاتفاق بضمه مقابل 111 مليون جنيه إسترليني (140.91 مليون دولار).



وأبلغ دي زيربي الصحافيين يوم الجمعة: لقد نسيت بالفعل أمر موزيس. أنا فخور حقا باللاعبين الموجودين في التشكيلة. نريد أن نواصل التحسن. يعود الفضل للنادي. يمكن للأندية الكبرى أن تشتري لاعبينا لكنها لا تستطيع شراء روح فريقنا.



وأضاف: لا نتملك عددا كافيا من اللاعبين بعد، نحتاج لاستكمال التشكيلة. أريد لاعبين يرغبون في الانضمام إلينا. نحن برايتون، حققنا هدفا كبيرا العام الماضي، على غرار ليفربول وأفضل من تشيلسي. أريد لاعبين يفتخرون باللعب في برايتون.

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