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أرسنال
لحظة تسجيل ساكا لهدفه

أرسنال يصمد ويفوز على فورست

لندن - رويترز
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أحرز أرسنال هدفين في غضون ست دقائق وصمد في نهاية مثيرة ليفوز 2-1 على ضيفه نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ومنح إيدي نكيتياه التقدم لأرسنال في الدقيقة 26 وبعد ذلك عزز زميله بوكايو ساكا من تفوق صاحب الأرض.

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وقلص تايو أونيي الفارق لفورست ليمهد الطرق أمام نهاية مثيرة لكن أرسنال صمد ليستهل مشواره في الدوري بانتصار ثمين.

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