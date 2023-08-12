أرسنال يصمد ويفوز على فورست

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أحرز أرسنال هدفين في غضون ست دقائق وصمد في نهاية مثيرة ليفوز 2-1 على ضيفه نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
ومنح إيدي نكيتياه التقدم لأرسنال في الدقيقة 26 وبعد ذلك عزز زميله بوكايو ساكا من تفوق صاحب الأرض.
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وقلص تايو أونيي الفارق لفورست ليمهد الطرق أمام نهاية مثيرة لكن أرسنال صمد ليستهل مشواره في الدوري بانتصار ثمين.
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