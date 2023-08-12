تونالي وإيساك يقودان نيوكاسل لسحق أستون فيلا

هز ساندرو تونالي الشباك في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأضاف زميله ألكسندر إيساك هدفين ليسحق نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا 5-1 باستاد سانت جيمس بارك يوم السبت.

واحتاج تونالي، المنضم إلى نيوكاسل من ميلان الإيطالي، إلى ست دقائق فقط لافتتاح التسجيل بتسديدة مباشرة بعد تمريرة أنتوني جوردون العرضية، وكاد لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما أن يضيف هدفه الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

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وأدرك موسى ديابي التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 11، لكن سرعان ما استعاد نيوكاسل تفوقه حيث مهد سفين بوتمان الكرة إلى إيساك ليضعها في المرمى.

واستغل مهاجم السويد خطأ فادحا من المدافع إيزري كونزا ليسجل هدف نيوكاسل الثالث في الدقيقة 58.

وسجل البديلان كالوم ويلسون وهارفي بارنز هدفين ليصعد نيوكاسل إلى صدارة الدوري بفارق الأهداف.