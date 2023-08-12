شبكة فوكس تحصل على حقوق بث الدوري السعودي في الولايات المتحدة

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ستنقل شبكة فوكس سبورتس مباريات دوري "روشن" السعودي للمحترفين، في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت يوم الجمعة.
وستطلق فوكس عملية النقل، الاثنين، بمباراتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.
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وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، إن عقد فوكس مع الدوري السعودي يمتد لمئة مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وستنقل المباريات قنوات فوكس سبورتس 2، فوكس ديبورتيس وفوكس سوكر بلاس.
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