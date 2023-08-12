اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدوري السعودي
حفل افتتاح الدوري السعودي

شبكة فوكس تحصل على حقوق بث الدوري السعودي في الولايات المتحدة

ميامي - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ستنقل شبكة فوكس سبورتس مباريات دوري "روشن" السعودي للمحترفين، في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت يوم الجمعة.

وستطلق فوكس عملية النقل، الاثنين، بمباراتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

مادة اعلانية

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، إن عقد فوكس مع الدوري السعودي يمتد لمئة مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وستنقل المباريات قنوات فوكس سبورتس 2، فوكس ديبورتيس وفوكس سوكر بلاس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عامين على حكم طالبان.. مأساة أفغاني يبيع ماكينة خياطة زوجته لإطعام أسرته بعد عامين على حكم طالبان.. مأساة أفغاني يبيع ماكينة خياطة زوجته لإطعام أسرته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط