كأس الرابطتين.. ميسي يسجل مجدداً في تأهل ميامي إلى نصف النهائي

رفع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي رصيده إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وقاده إلى فوز سهل على ضيفه تشارلوت 4-0 الجمعة في فورت لودردايل، فلوريدا، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وختم بطل العالم المتوّج سبع مرات بجائزة الكرة الذهبية، المباراة بهدف رابع من مسافة قريبة، بعد تمريرة من المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا (86).

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تقدّم ميامي مبكراً من ركلة جزاء ترجمها المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيس (12)، ثم عزّز الفارق عبر روبرت تايلور (32).

وحصد إنتر الهدف الثالث من نيران صديقة عبر الفرنسي أديلسون مالاندا الذي كان يحاول ابعاد تمريرة متجهة نحو ميسي (78).

وخاض ميسي مباراة هادئة نوعاً ما، تابعها من المدرجات مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي أحرز معه لقب مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

قال مدرب إنتر الأرجنتيني خيراردو مارتينو: احتفظنا بالكرة لفترات طويلة واعتقد ان الخصم حصل على فرصة وحيدة سانحة. لا أعتقد أننا عانينا دفاعياً.

وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأميركي (مايجر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس).

وفي نصف النهائي، يتجه إنتر ميامي شمالاً الثلاثاء لملاقاة فيلادلفيا يونيون الفائز على ضيفه كيريتارو المكسيكي 2-1، في مباراة صعبة أمام وصيف كأس أم أل أس.

وخرج لوس أنجليس أف سي، بطل الدوري الأميركي، بعد اهدار تقدمه بهدفين أمام ضيفه مونتيري المكسيكي (2-3) الذي سيحلّ على ناشفيل الفائز بسهولة على ضيفه مينيسوتا بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة النهائية في 19 أغسطس الجاري.