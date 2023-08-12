اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرسنال
تكدس الجماهير عند بوابات الدخول

"خلل إلكتروني" يؤخر مباراة أرسنال ونوتنغهام

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن أرسنال، اليوم السبت، تأجيل انطلاق مباراته أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 30 دقيقة بسبب مشكلات في بوابات دخول ملعب الإمارات، ما منع الجماهير من الدخول في الموعد.

وقال النادي في بيان: "ستنطلق مباراة هذه الظهيرة أمام نوتنغهام فورست في الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي، 12:00 بتوقيت غرينيتش) بسبب تأخير عند بوابات الدخول".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عامين على حكم طالبان.. مأساة أفغاني يبيع ماكينة خياطة زوجته لإطعام أسرته بعد عامين على حكم طالبان.. مأساة أفغاني يبيع ماكينة خياطة زوجته لإطعام أسرته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط