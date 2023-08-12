"خلل إلكتروني" يؤخر مباراة أرسنال ونوتنغهام

أعلن أرسنال، اليوم السبت، تأجيل انطلاق مباراته أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 30 دقيقة بسبب مشكلات في بوابات دخول ملعب الإمارات، ما منع الجماهير من الدخول في الموعد.

وقال النادي في بيان: "ستنطلق مباراة هذه الظهيرة أمام نوتنغهام فورست في الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي، 12:00 بتوقيت غرينيتش) بسبب تأخير عند بوابات الدخول".

مادة اعلانية