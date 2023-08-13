استقالة مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان: "آخذا في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة، سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

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