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مانشيني
مانشيني حقق مع الأزوري لقب كأس أوروبا 2020

استقالة مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا

روما - رويترز
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان: "آخذا في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة، سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

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