بيلنغهام: أنا مستمتع حقا في ريال مدريد

أبدى الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنغهام سعادة بالغة بتسجيل هدفه الأول في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد ليساهم في فوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد مساء السبت في الجولة الافتتاحية.

وتقدم الفارو رودريغيز بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 28، وبعدها بثمان دقائق أضاف بيلنغهام الوافد حديثا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني الهدف الثاني.

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ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيلنغهام قوله: فرضنا سيطرتنا وحصلنا على فرص لتسجيل مزيد من الأهداف.

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة أمام بيلباو: هذه المباراة كانت خاصة جداً بالنسبة لي والشيء المهم هو الفوز، كنت محظوظاً بالتسجيل، هي ثلاث نقاط في بداية الموسم.

وأوضح: فرضنا سيطرتنا وصنعنا فرصاً كثيرة، كان الشوط الثاني أصعب وتعيّن علينا القتال، دافعنا بقوة ولعبنا جيداً في الهجمات المرتدة وحظينا بفرص تسجيل المزيد من الأهداف.

وأشار: عندما تسدد الكرة يكون لديك فرصة للتسجيل، لم أحكم تسديد الكرة، لكن الحظ حالفني ودخلت الشباك.

وختم النجم الإنجليزي حديثه بالقول: أستمتع حقاً مع زملائي في الفريق لما يقدمونه سواء في وجود الكرة وبدونها، سعيد بالتواجد معهم وهذا يجعلني أبتسم، أنا سعيد جداً بالهدف والفوز.