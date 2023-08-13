راديو "مونت كارلو": نيمار يقترب من ارتداء قميص الهلال

كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب من الانضمام للهلال السعودي، وأن الاتفاق قد تم بين الناديين.

وقرر نادي العاصمة الفرنسية استبعاد نيمار من تشكيلة الفريق في التعادل السلبي المحبط مع لوريان يوم السبت في انطلاق الموسم الجديد من المسابقة، وسط تقارير تشير إلى أنه خارج حسابات المدرب إنريكي للموسم المقبل.

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وذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن الهلال قدم عرضا للاعب البرازيلي، وأن الأخير لا يمانع الانتقال للدوري السعودي.

وتابع: كل شيء تم بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة، الهلال وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق، ونيمار سيكون سعيدا بهذه الخطوة، إذا وافق على الشروط الشخصية لن تستغرق الصفقة وقتا كبيرا.

وأكمل: الجميع ينتظرون "نعم" النهائية من اللاعب، لكن كل الأطراف واثقة من إتمام الصفقة.

ويمتد عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى يونيو 2025، وفاز خلال مسيرته ببطولتين للدوري الإسباني وخمس بطولات لنظيره الفرنسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكوبا ليبرتادوريس مع سانتوس، وكأس القارات على المستوى الدولي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.