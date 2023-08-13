ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، إصابة المدافع إيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
وكان ميليتاو اضطر لمغادرة الملعب باكيا بعد إصابته في الركبة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني في فوز فريقه 2-صفر على أتليتيك بيلباو في مستهل مشواره الفريقين بالدوري يوم السبت.
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وأضاف النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.
وميليتاو هو ثاني لاعب في ريال مدريد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الحارس الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة قبل يومين من انطلاق الموسم.
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