صلاح يفشل في عادته التاريخية.. ويخرج غاضباً

فشل محمد صلاح لاعب ليفربول في التسجيل خلال مباراة افتتاح الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول بموسم 2017-2018 قادما من روما الإيطالي.

وفي المواسم الستة الماضية، سجل قائد منتخب مصر 8 أهداف خلال المباريات الافتتاحية، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، معززًا رقمه في صناعة الأهداف بعدما مرر لزميله لويس دياز تمريرة حاسمة جاء منها هدف ليفربول في شباك تشيلسي.

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وحصل صلاح على تقييم 7.4 من موقع "سوفا سكور" خلال مباراة فريقه أمام "البلوز" بعدما تم استبداله في الدقيقة 77، مسددا تسديدتين نحو مرمى الخصم، وألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل.

وبدت على صلاح علامات الغضب من قرار مدربه يورغن كلوب باستبداله، ودخول هارفي إليوت مكانه.