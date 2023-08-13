كلوب يعلق على "غضب" صلاح: لا يمكنني التفكير في أرقامه القياسية

علق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على غضب لاعبه محمد صلاح أثناء تغييره في مباراة فريقه أمام تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وبدأ قائد المنتخب المصري المباراة بشكل مثالي، حيث صنع هدف تقدم ليفربول لزميله لويس دياز بتمريرة مذهلة في الدقيقة 18، وهز صلاح الشباك في الدقيقة 29 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

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وفاجأ المدرب الألماني الجميع بإخراج صلاح قبل ربع ساعة من النهاية، ظهر الغضب على صلاح أثناء خروجه وذهب إلى مقاعد البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه.

وقال كلوب في تصريحات عقب نهاية المباراة: خروج صلاح؟ نحن هنا للفوز بالمباراة، صلاح يمثل قوة وأهمية قصوى لليفربول.

وتابع: لكنني احتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية والدماء الجديدة.

وأكمل: صلاح يمتلك 500 رقم قياسي، لا يمكنني التفكير في هذا عند إجراء تبديل فني.

وكان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجله بهز الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلا في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز.