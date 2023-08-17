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كوليبالي
انضم كوليبالي إلى الهلال قادما من تشيلسي بداية الموسم الحالي

الإصابة تبعد كوليبالي مدافع الهلال لأسبوعين على الأقل

العربية.نت
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أعلن الهلال المنفس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الخميس غياب السنغالي كاليدو كوليبالي المدافع المنضم حديثا للفريق لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة.

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: خضع كوليبالي لجلسة علاجية في مقر النادي.

"أوضحت الفحوصات حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وانضم كوليبالي، قائد السنغال البالغ عمره 32 عاما، إلى الهلال قادما من تشيلسي بداية الموسم الحالي، وغاب اللاعب عن الفوز 3-1 على أبها في افتتاحية الدوري السعودي.

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