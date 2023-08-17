الدوري الإماراتي.. ترقب الظهور الأول لإنييستا

يبدأ شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه أمام مضيفه عجمان يوم الجمعة في افتتاح النسخة الـ49 من الدوري الاماراتي لكرة القدم التي يخطف فيها نجم إسبانيا وبرشلونة السابق أندريس إنييستا الأضواء، بعد تعاقده مع الإمارات الصاعد حديثاً.

وتوّج شباب الأهلي باللقب الموسم الماضي رغم أنه كان الأقل ترشيحاً من بين الأندية الكبيرة التي تنافس تقليدياً، بفضل حنكة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي رحل لقيادة الريان القطري، تاركاً حملاً ثقيلا لبديله الصربي ماركو نيكوليتش.

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وعلى مدار 48 نسخة سابقة، نجحت أربعة أندية فقط في الاحتفاظ باللقب، وهي شباب الأهلي والعين مرّتين والنصر والوصل.

وأقرّ المدرّب السابق للوكوموتيف موسكو الروسي بعدم سهولة مهمته وخصوصاً أن "مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه".

وابقى شباب الأهلي على الارجنتيني فيديريكو كارتابيا الذي اختير افضل اجنبي في الموسم الماضي، والأوزبكستاني عزيزجون غانييف، وضمّ في المقابل الاسرائيلي مؤنس دبور والثنائي الصربي بوغدان بلانيتش ولوكا ميليفويفيتش.

ولن تكون مهمة حامل اللقب سهلة امام عجمان الطامح لتكرار موسمه التاريخي، عندما احتل المركز السادس الأفضل على مدار مشاركاته بالبطولة.

وجدّد"البرتقالي" تجربته الناجحة مع اللاعبين العرب بالتعاقد مع الثنائي التونسي هيكل الشيخاوي ونادر الغندري، وأبقى على البحريني علي مدن والمغربي وليد أزارو والكونغولي مبونغو برستيج.

الظهور الأول لـ"الرسام"



وتتوجه الأنظار السبت الى الظهور الاول للنجم المخضرم إنييستا (39 عاماً) مع فريقه الجديد الامارات الذي يحل ضيفاً على الوصل.

وتعاقد الفريق الصاعد حديثاً مع اللاعب السابق لمواطنه برشلونة (2002- 2018) وفيسيل كوبي الياباني (2018-2023) لمدة موسم واحد قابل للتجديد، في صفقة اعتبرت الابرز في سوق انتقالات الدوري الاماراتي للموسم الحالي.

وتعهد بطل العالم مع اسبانيا في مونديال 2010 بتقديم "أفضل ما لدي مع الامارات، كما فعلت مع برشلونة وفيسيل كوبي".

وسيكون على انييستا قيادة الامارات الى فوز نادر في ملعب الوصل، بعدما عجز الفريق المعروف باسم "الصقور" عن تحقيق ذلك طوال تاريخه.

ويُعدّ الوصل، رابع الموسم الماضي، أحد المرشّحين للمنافسة على اللقب الذي تفتقده خزائنه منذ 2007، بعدما عزّز صفوفه بضم السويسري هاريس سيفيروفيتش، والكولومبي أليكسيس بيريس والأرجنتيني نيكولاس خيمينيس، وابقى على المدافع المغربي سفيان بوفتيني.

البحث عن اللقب الخامس عشر



ويقف العين حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14 مرة) في مقدمة المرشحين، ويقوده المدرب الهولندي ألفريد شرودر الذي حل بديلا للأوكراني سيرغي ريبروف الراحل لتدريب منتخب بلاده.

وكان "الزعيم" الطامح للقب الخامس عشر نشيطاً في سوق الانتقالات بضم البارغوياني أليخاندرو روميرو والاسرائيلي عومير اتسيلي، مبقياً على الجناح المغربي سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو هدّاف الموسم الماضي برصيد 28 هدفا.

وفيما يبدأ العين مشواره أمام ضيفه بني ياس الجمعة، أكّد شرودر انه "من الطبيعي أن يكون سقف التوقعات عالياً دائما في العين، لانه من الاندية الكبيرة ومطالبون بالبداية القوية امام بني ياس".

موسيماني يرفع سقف التحديات



وعلى غرار العين، سيكون جاره الوحدة ثالث الموسم الماضي مطالبا بالبداية القوية عندما يستضيف البطائح.

ورفع مدربه الجديد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سقف الطموحات بتأكيده ان "الهدف الأول هو لقب الدوري الذي لم نحرزه منذ 2010".

ونجح موسيماني في تجربته الأولى في الامارات بعدما قاد الوحدة الى ربع نهائي بطولة الاندية العربية، قبل ان يخسر امام الشباب السعودي بركلات الترجيح، وهو يعتمد على مجموعة جيدة من اللاعبين يتقدّمها الارجنتيني كريستيان خوانكا والايراني احمد نورالله والبرازيلي ألان لوريرو.

ويريد الجزيرة المتوج ثلاث مرات، آخرها في 2017، تجاوز موسمه السيّئ عندما حل خامساً، والظهور بشكل جيد بقيادة مدربه الهولندي فرانك دي بور.

يفتتح مبارياته في ضيافة النصر الذي عمل على تعزيز صفوفه بعدة صفقات ابرزها الايطالي مانولو غابياديني القادم من مواطنه سمبدوريا الذي سيشكل ثنائيا مع المغربي عادل تاعرابت، بعدما تم تجديد الثقة به للموسم الثاني على التوالي.

وابرم الجزيرة الذي يضم المهاجم الدولي علي مبخوت عدة صفقات ابرزها التعاقد مع المدافع الهولندي من اصول تونسية كريم رقيق قادما من اشبيلية، والكونغولي الديموقراطي نيسكينس كيبانو بعد انتهاء عقده مع فولهام الانكليزي.

وجدّد الشارقة الذي يستهل مبارياته في ضيافة الاتحاد كلباء الثقة بلاعبيه الذين قادوه الى ثلاثية الكؤوس في الموسم الماضي (السوبر وكأس الامارات وكأس الرابطة) وهم البوسني ميراليم بيانيتش والاسباني باكو الكاسير واليوناني كوستاس مانولاس، وتعاقد فقط مع التونسي الدولي فراس بالعربي القادم من عجمان.

ويلعب ايضا في المرحلة الاولى خورفكان مع حتا الصاعد حديثا.