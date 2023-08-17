برشلونة يعلن إصابة أراوخو

وضع القراءة
100% حجم الخط
أصيب الأوروغوياني رونالد أراوخو قطب دفاع نادي برشلونة بفخذه الأيسر ولن يكون قادراً على خوض مواجهة قادش يوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني يوم الخميس.
وكتب برشلونة في بيانأن أراوخو "أصيب بالعضلة الفخذية ذات الرأسين لساقه اليسرى".
مادة اعلانية
ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.
سيغيب عن مواجهة قادش الأحد، الأول على ملعب مونتجويك الأولمبي، المؤقت لبرشلونة خلال الأعمال الجارية لتجديد ملعبه كامب نو.
ويغيب أيضاً عن بلوغرانا مدربه تشافي هرنانديز والجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
برشلونة دفع "نصف مليار يورو" بحثاً عن نيمار.. ولم يجدهيرى متابعو برشلونة الإسباني أن شرارة انهيار النادي العملاق بدأت في أعسطس 2017 عندما كسر البرازيلي نيمار عقده مع النادي وانتقل إلى باريس سان جيرمان ... رياضة عالمية
-
البرتغالي ديكو يعود إلى برشلونة مديراً رياضياًعاد البرتغالي ديكو إلى برشلونة ليتولى مهمة المدير الإداري خلفاً لماتيو أليماني، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.وأفاد النادي الكاتالوني أن ... رياضة عالمية
-
ديكو: برشلونة تفاوض مع نيمار.. وعودته كانت "مستحيلة"اعترف ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة بأنه كان من المستحيل أن يتعاقد ناديه مع البرازيلي نيمار في ظل وضعه المالي المتأزم رغم التفاوض معه ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية