برشلونة يعلن إصابة أراوخو

أصيب الأوروغوياني رونالد أراوخو قطب دفاع نادي برشلونة بفخذه الأيسر ولن يكون قادراً على خوض مواجهة قادش يوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني يوم الخميس.

وكتب برشلونة في بيانأن أراوخو "أصيب بالعضلة الفخذية ذات الرأسين لساقه اليسرى".

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ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.

سيغيب عن مواجهة قادش الأحد، الأول على ملعب مونتجويك الأولمبي، المؤقت لبرشلونة خلال الأعمال الجارية لتجديد ملعبه كامب نو.

ويغيب أيضاً عن بلوغرانا مدربه تشافي هرنانديز والجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف.