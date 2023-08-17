مانويل نوير قد يعود إلى الملاعب "في وقت أقرب من المتوقع"

يستعد الحارس الدولي مانويل نوير للعودة إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ مبكرا عما كان مقررا، حيث يتوقع المدرب توماس توخيل عودته "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

ولم يخض نوير أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بكسر في الساق أثناء التزلج قبل ثمانية أشهر، وكان من المتوقع عودته قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني (البوندسليغا)، لكنه خضع لجراحة جديدة وسط تكهنات بتأجيل عودته حتى 2024.

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ولكن توخيل قال في تصريحات صحفية عشية المواجهة على ملعب فيردر بريمن في الجولة الافتتاحية للبوندسليغا، أن قائد بايرن ومنتخب ألمانيا قد يعود في وقت أقرب من المتوقع.

وأوضح توخيل: العملية لها أثر إيجابي، من المتوقع عودته في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأضاف: ما شاهدته في مانو خلال الأيام القليلة الماضية كان مذهلا للغاية، نتمنى عودته إلى التدريبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.