هالاند بين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

تواجد النرويجي إيرلنغ هالاند بين ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هالاند (23 عاما) قدم أداء مذهلا في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي حيث سجل 52 هدفا في كافة المسابقات، ليساعد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، للفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

وتواجد هالاند في قائمة مختصرة مكونة من ستة لاعبين، تضم معه كيفين دي بروين وجون ستونز من مانشستر سيتي.

وتواجد في القائمة لاعبين من أرسنال، الذي نافس مانشستر سيتي على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة، وهما بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد.

وكان اللاعب الوحيد في القائمة من خارج مانشستر سيتي وأرسنال هو هاري كين، لاعب توتنهام السابق، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

وسجل هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، 30 هدفا في الموسم الماضي مع توتنهام، حيث حل في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري خلف هالاند الذي سجل 36 هدفا.