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بونو
قضى بونو أربعة مواسم في إشبيلية

"ماركا": بونو لم يعد إلى إشبيلية تمهيدا للانتقال إلى الهلال

مدريد - رويترز
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء، ليسافر من اليونان إلى السعودية تمهيدا للانضمام لصفوف الهلال.

وأوضحت صحيفة ماركا أن بونو (32 عاما) لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية، إذ يستعد لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال.

وشارك بونو مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.

وقضى بونو أربعة مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية، كما لعب دورا بارزا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.

ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار بجانب مواطنه مالكوم وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز والمدافع كاليدو كوليبالي.

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