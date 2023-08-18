الاتحاد الإيطالي يتوصل لاتفاق مع "خليفة مانشيني"

توصّل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمدرب لوتشانو سباليتي لاتفاق من أجل خلافة روبرتو مانشيني في تولي تدريب المنتخب الإيطالي، حسب ما كشفت تقارير إعلامية إيطالية الجمعة.

ووفقًا لغازيتا ديلو سبورت، فإنّ سباليتي، وهو الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، سيوقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات حتى سبتمبر 2026.

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وعقب مباحثات هاتفية عدّة، أعطى سباليتي موافقته إلى رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، الذي سيلتقي به الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وبعد تعيينه الذي يُتوقع أن يصبح رسميًا السبت، من المتوقع أن يعقد سباليتي مؤتمره الصحافي الأول كمدرب الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة سبورت اليومية.

تُوّج سباليتي بطلاً للدوري الإيطالي مع نابولي في مايو الماضي، قبل أن يترك منصبه. وسيكون منوطًا به إعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز أتزوري بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.

سيكون أمامه بضعة أيام فقط للتحضير لمباراتين حاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى يورو 2024، في 9 سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد ثلاثة أيام.

وتعقدت المفاوضات مع سباليتي بسبب وجود بند في عقده الذي لا يزال ملزمًا به مع نابولي، حتى يونيو 2024، ينص على دفع تعويض قدره ثلاثة ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.

وحذر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض الذي يحصل بموجبه على 250 ألف يورو شهريًا "لمسألة مبدأ".

وفي هذا الشأن، كشفت غازيتا ديلو سبورت، أن الاتحاد الإيطالي يبحث في سبل إيجاد الحلول القانونية.