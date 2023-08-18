الاتحاد يستهدف نقاط الطائي لمواصلة الانتصارات

يأمل الاتحاد حامل لقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين في تقديم الصورة المنتظرة منه ومواصلة انتصاراته عندما يستضيف الطائي يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وبدأ الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بفوز ساحق على مضيفه الرائد بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي ايغور كورونادو (هدفان) والمغربي عبد الرزاق حمدالله، هداف الدوري في الموسم الماضي، الذي حسم خلافه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.
وقال سانتو في مؤتمر صحافي عقب فوز فريقه على الرائد: نجحنا في التعامل مع مشكلة حمدالله، وطالما انتهت المشكلة كان يجب أن أعتمد عليه.
وتابع: بما أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، فنحن نحتاج إلى بعض اللاعبين في أماكن محددة، ولكن هذه مسألة داخلية ولن نكشف عنها.
ولم يتمكن الوافد الجديد المهاجم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، في هز الشباك في مباراته الرسمية الأولى في الدوري، إلا أنه مرر كرة الهدف الأول، فيما فرض مواطنه نغولو كانتي القادم حديثاً من تشلسي الإنجليزي نفسه في الوسط ولعب دوراً حاسماً في الفوز.
في المقابل، حصد الطائي النقاط الثلاث بفوزه على ضمك 1-صفر في المرحلة الأولى.
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