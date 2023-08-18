الهلال يبدأ "حقبة نيمار" أمام الفيحاء

يبدأ الهلال حقبة جديدة في تاريخه بقيادة نجمه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما ظفر بجهوده في صفقة قياسية قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يستعد لاستضافة الفيحاء يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ونشر الهلال الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلاً بالإنجليزية: أنا هنا في السعودية... أنا هلالي.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي صورا للنجم البرازيلي يوم الجمعة في طريقه للعاصمة السعودية الرياض، وعلق نيمار قائلا: هيا بنا إلى الرياض.

وأعلن النادي عن حفل تقديم لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق قبل انطلاق مواجهته أمام الفيحاء.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي). كما سينضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي كاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم صاحب ثلاثية الفوز على أبها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى أحدث الصفقات المغربي ياسين بونو.

أعرب مالكوم عن سعادته البالغة بتسجيله "هاتريك" في مرمى أبها والبداية القوية للهلال، وقال: سعيد بالانتصار وأهدي كرة المباراة التي حصلت عليها لنجلي الذي أكمل ثلاثة أشهر.

وعن صفقة نيمار، تابع قائلاً: لعبت مع نيمار في صفوف المنتخب البرازيلي وأنتظره بحماس شديد في الهلال، تغمرني السعادة بانضمام نيمار، ووجوده سيضيف لنا الكثير من الكرة الجمالية.

ولن يكون الفيحاء الفائز في مباراته الافتتاحية على الخليج 3-1 صيدا سهلا للهلال كما جرت العادة خلال مواجهات الفريقين، حيث دائما ما يظهر الفريق الفيحاوي صلابته.