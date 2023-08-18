إنريكي: مبابي وديمبلي جاهزان للمشاركة مع باريس سان جيرمان

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة، أن المهاجمين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي متاحان وسيكونان جاهزين لبدء مباراة تولوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.



وعاد مبابي للفريق الأسبوع الماضي، بعد يوم واحد من استبعاده من المباراة الافتتاحية للموسم في الدوري الفرنسي ضد لوريان، وذلك بعدما تردد أنه استبعد من التشكيلة لأسابيع وسط مواجهة مستمرة مع النادي الباريسي بشأن عقده.



وشاهد هداف الدوري في المواسم الخمسة الماضية التعادل السلبي مع لوريان من المدرجات بصحبة الوافد الجديد وزميله الفائز بكأس العالم ديمبلي والذي أكمل انتقاله من برشلونة مقابل 50.4 مليون يورو (55 مليون دولار).



وقال لويس إنريكي للصحفيين قبل مباراة السبت أمام تولوز: كيليان في حالة جيدة ولديه رغبة كبيرة وحالة ذهنية جيدة للغاية. أنا سعيد للغاية بوجود لاعب عالمي مثل كيليان.



وأضاف لويس إنريكي أن ديمبلي سيكون جاهزا للعب "منذ الدقيقة الأولى" لكنه اعترف أيضا بأن النادي بحاجة إلى تعزيز هجومه.



وخسر النادي ليونيل ميسي مجانا بانتقاله إلى إنتر ميامي، فيما انضم نيمار جونيور، صاحب الصفقة القياسية العالمية، إلى الهلال السعودي مقابل نحو 90 مليون يورو.



وأضاف المدرب الإسباني: ما زلنا بحاجة إلى تعزيز خط الهجوم الذي لدينا فيه أقل عدد من اللاعبين الجدد، ولكن لا يزال لدينا عمل يجب القيام به حول كيفية تكاملهم مع بعضهم البعض.



وحول رحيل نيمار قال: أعتقد أنه كان قرارا مناسبا للجميع، وأود أن أشكره على تصرفاته منذ وصولي. إنه لاعب عالمي وأتمنى له التوفيق في المستقبل.



وقال لويس إنريكي أيضا إنه لم يختر قائد الفريق بعد، وترك القرار لفريقه.



وأوضح: الأمر بسيط للغاية، أنا لا اختار القائد بل يختاره اللاعبون. التقوا هذا الأسبوع. هناك أربعة قادة وهو شيء يحدده اللاعبون وليس المدرب، أريده (أيا كان من يختاره اللاعبون) ليكون قائدهم وليس قائدي.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المدافع ماركينيوس سيحتفظ بشارة القيادة التي حملها في المواسم الثلاثة الماضية.

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