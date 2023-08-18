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لافيا
ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة تصل إلى 53 مليون جنيه إسترليني

تشيلسي يضرب ليفربول مجددا ويبرم ثامن صفقاته

لندن - د ب أ
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أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع روميو لافيا من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، ليصبح ثامن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة تصل إلى 53 مليون جنيه إسترليني (3ر67 مليون دولار)، ومن المحتمل أن ترتفع إلى 58 مليون جنيه إسترليني.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لافيا (19 عاما)، الذي لعب 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقع على عقد يمتد لسبع سنوات بعدما أعلن عن رغبته في الانتقال لتشيلسي بدلا من ليفربول.

وقال لافيا للموقع الرسمي لتشيلسي: لا يمكنني الانتظار لحين مقابلة زملائي الجدد بالفريق، وأن نتفاعل بشكل جيد مع بعضنا البعض لتحقيق أشياء عظيمة سويا.

وخاض لافيا مباراته الدولية الأولى مع المنتخب البلجيكي في مارس الماضي في مباراة ودية أمام المنتخب الألماني.

وعلى الأرجح سيدخل لافيا في منافسة مع إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، أغلى لاعبان في تاريخ الانتقالات بإنجلترا، على حجز مقعد في التشكيل الأساسي للفريق.

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