سباليتي يتولى تدريب إيطاليا خلفا لمانشيني

‬‬أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا للمنتخب خلفا لروبرتو مانشيني الذي استقال بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي.



وقاد سباليتي (64 عاما) نابولي للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة خلال 33 عاما في الموسم الماضي، وخاض مسيرة تدريبية طويلة تشمل قيادة روما وإنتر ميلان وزينيت سان بطرسبرغ الروسي.



وقال الاتحاد الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت إن سباليتي سيتولى المسؤولية بدءا من أول سبتمبر المقبل.



وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا: يحتاج المنتخب الوطني إلى مدرب عظيم وأنا سعيد جدا بأنه قبل المهمة، حماسه وخبرته من العوامل الرئيسية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة.



ولم يوضح البيان تفاصيل عن عقد سباليتي.

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