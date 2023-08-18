غوارديولا: سيتي مستعد لاختبار نيوكاسل رغم الإرهاق

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيكون مستعدا لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه خاض مباراة كأس السوبر الأوروبية في أثينا يوم الأربعاء الماضي.



وبعد فوزه بركلات الترجيح على إشبيلية شكر غوارديولا رابطة الدوري الإنجليزي بطريقة ساخرة لتحديد مباراة نيوكاسل يوم السبت.



وقال إن سيتي سيكون جاهزا للمباراة في استاد الاتحاد رغم الإرهاق.



وأبلغ الصحفيين يوم الجمعة: نحن مستعدون بالطبع، نحتاج إلى هذه التحديات، نواجه صعوبات وسط الإصابات والجدول ويجب أن نخوض التحدي.



وأضاف: نام الفريق في الرابعة فجرا في اليونان بعد أن لعبنا في العاشرة ليلا، وصلنا وتعافينا وسط درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 في اليونان، عدنا متأخرين والآن سنلعب مباراة، اليوم لا يمكننا التدريب.



وتابع: نفوز لأننا نتخطى دائما مثل هذه المواقف، دائما يتاح لنا القليل من الوقت للتعافي وهذه ليست مشكلة.



ويغيب كيفن دي بروين بالفعل لفترة طويلة بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-صفر على بيرنلي يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى، ويخشى غوارديولا إصابات أخرى.



وعانى روبن دياز من ارتجاج في التدريبات قبل المباراة الافتتاحية للدوري ليغيب أسبوعا، وغاب أيضا جون ستونز عن المباراة بجانب لقاء السوبر بسبب مشكلة عضلية.



وأوضح المدرب الإسباني: ربما يلعب روبن (دياز)، جون (ستونز) مستبعد، لم يشعر بارتياح في المران الأخير ولا أعرف متى سيعود.



واستهل نيوكاسل الموسم بفوز مبهر 5-1 على أستون فيلا الأسبوع الماضي وكال غوارديولا المديح لنظيره إيدي هاو.



وقال: بنى إيدي هاو فريقا مذهلا في كل شيء، بناء الهجمات والتحولات والاستحواذ على الكرة، يتحكم في كل شيء وسيكون الاختبار هائلا بالنسبة لنا.

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