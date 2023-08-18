ليفربول يتعاقد مع الياباني إندو لاعب وسط شتوتغارت

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، تعاقده مع الياباني واتارو إندو لاعب وسط شتوتغارت الألماني في صفقة طويلة الأمد.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول دفع نحو 16 مليون جنيه استرليني (20.33 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 30 عاما وخاض 50 مباراة دولية مع اليابان.



وقال إندو في بيان: سعيد للغاية الآن ومتحمس للانضمام إلى ناد كبير مثل ليفربول. إنه شعور رائع. لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم.



"ألعب كرقم ستة (لاعب وسط مدافع) وأنا أقرب للاعب مدافع. أعتقد أنني أستطيع مساعدة الفريق دفاعيا وسأنظم الوسط جيدا وأعتقد أن هذه وظيفتي".



وانضم إندو إلى شتوتغارت عام 2019 وخاض 133 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.



وبات إندو ثالث صفقات فريق المدرب يورغن كلوب خلال فترة الانتقالات الحالية بعد المجري دومينيك سوبوسلاي من رازن بال شبورت لايبزيغ والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون أند هوف ألبيون حيث يرغب النادي في تعويض رحيل جوردان هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي.



واستهل ليفربول موسمه الجديد في الدوري الممتاز بالتعادل 1-1 مع مضيفه تشيلسي ويلعب يوم السبت مع بورنموث.

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