ميتروفيتش يغيب عن مواجهة فريقه مع برنتفورد

أعلن ماركو سيلفا مدرب فولهام أن المهاجم ألكسندر ميتروفيتش المرشح للانتقال إلى الهلال السعودي سيغيب عن مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للإصابة يوم السبت.
وتتبقى ثلاث سنوات في عقد ميتروفيتش لكنه جذب أنظار الهلال الذي ضم النجم البرازيلي نيمار قبل أيام.
وذكرت تقارير صحفية الشهر الماضي أن فولهام رفض عرضا من الهلال للتعاقد مع ميتروفيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.83 مليون دولار).
وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن الهلال رفع قيمة العرض إلى نحو 48 مليون جنيه إسترليني.
وأبلغ سيلفا الصحفيين يوم الجمعة: ميتروفيتش خارج المباراة وحسب، بقية اللاعبين في حالة استعداد.
"سيغيب عن اللقاء بسبب مشكلة في الكاحل من المباراة الأخيرة، لم يتدرب مع زملائه بسبب الإصابة".
وتابع المدرب البرتغالي: الإصابة ليست قوية وسيغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع.
وشارك ميتروفيتش (28 عاما)، هداف فولهام في أربعة من آخر خمسة مواسم، بديلا في الشوط الثاني خلال الفوز 1-صفر على إيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي.
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