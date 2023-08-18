ميسي يعترف: لم أرغب في مغادرة برشلونة والانتقال لباريس

كشف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الخميس أنه وجد سعادته مجدداً منذ انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، واصفاً انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بأنه "نقيض" انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي، الذي سجّل تسعة أهداف في ست مباريات منذ انضمامه إلى ميامي، التحق بالنادي الأميركي بعد موسمين في فرنسا مع سان جيرمان.

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وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية لأوّل مرة منذ وصوله، تحدّث ميسي الهادئ بشكل إيجابي عن حياته في جنوب فلوريدا وقارنها مع الوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية، والتي وصلت إلى نهايتها في وقت سابق من هذا العام مع صيحات استهجان من مشجعي سان جيرمان تجاهه.

وقال: كما قلت في ذلك الوقت، لم تكن رحلتي إلى باريس شيئًا أريده، ولم أرغب بأن أغادر برشلونة.

وتابع: حسنًا، كان علي أيضًا التأقلم مع مكان مختلف تمامًا عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعبًا، ولكن عكس ما يحدث لي الآن هنا.

انضم ميسي الى برشلونة عن عمر 13 قادمًا من الأرجنتين، وجاء انتقاله بعد أعوام طويلة من النجاح إثر أزمة اقتصادية كبيرة عاشها النادي الكاتالوني.

ويملك ميسي فرصة الظفر بلقبه الأول مع ناديه الجديد عندما يواجهون ناشفيل السبت في نهائي كأس الرابطة.

كذلك، سيكون أول ألقاب النادي الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام.

وقال: سيكون أمرا رائعا، أليس كذلك؟ بالنسبة لي ولكل من هو مشجع للنادي وللنادي نفسه.

وتابع: نريد أن نكون نقطة مرجعية والفوز باللقب سيساعدنا كثيرًا في ذلك. إنه ناد صغير جدًا، لقد كان موجودًا لفترة قصيرة جدًا، والفوز باللقب الأول سيكون أمرًا رائعًا لنا جميعًا.