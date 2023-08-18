وصول نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال

وصل نيمار نجم البرازيل إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة استعدادا للانضمام إلى الهلال بعد الانتقال إلى بطل آسيا السابق من باريس سان جيرمان.



وظهر نيمار في صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض وهو يرتدي وشاح الهلال.



وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في الرياض عبر حساب جماهيري بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر.



وأعلن الهلال الثلاثاء الماضي تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.



وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 424 مليون شخص حتى الآن بمنصة إكس، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10.

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