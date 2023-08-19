أهلي جدة يضم المدافع التركي ديمرال

أعلن أهلي جدة المنافس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت، عن ضم المدافع التركي ميريح ديمرال قادما من أتالانتا الإيطالي.

ويمتد عقد اللاعب لثلاثة مواسم، ما يعني دفاعه عن شعار النادي الغربي حتى موسم 2025-2026.

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وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس، كما جرت مراسم توقيع العقد بالمدينة ذاتها.

ولعب المدافع البالغ من العمر 25 عامًا مع فرق ساسولو ويوفنتوس وأتالانتا الإيطاليين وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وألانيا سبور التركي، وتوج مع البيانكونيري بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وانضم ديمرال إلى قائمة صفقات الأهلي الجديدة والتي تضم: فيرمينو وسان ماكسيمان ومحرز وميندي وإيبانيز وكيسييه.