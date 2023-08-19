الأردني موسى التعمري يقود مونبلييه للفوز برباعية على ليون

قاد اللاعب الدولي الأردني موسى التعمري، فريقه مونبلييه لفوز كبير على مضيفه ليون 4 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مونبلييه رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة، مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما يحتل ليون المركز الأخير بدون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

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وتقدم مونبلييه عن طريق أرنو نوردين في الدقيقة 20، قبل أن يسجل التعمري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و66.

وفي الدقيقة 69 سجل أليكساندر لاكازيت الهدف الوحيد لليون، قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 80، فيما سجل أكور أدامز الهدف الرابع في الدقيقة 89.