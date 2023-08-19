الهلال يقدم نيمار.. واللاعب: أريد البطولات

قدّم نادي الهلال السعودي يوم السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام الآلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.
ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص الهلال، حيث لاقى استقبالا حافلا بمطار الطيران الخاص.
وأقام الهلال، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.
وقال نيمار خلال تقديمه: سأقدم المزيد للكرة السعودية، أنا سعيد بالتواجد هنا وسأقدم كل شيء للفريق، وآمل أن أتوج بالبطولات.
ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.
وشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.
كما شهد تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا للفريق.
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