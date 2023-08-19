اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
nemar
نيمار من حفل تقديمه

الهلال يقدم نيمار.. واللاعب: أريد البطولات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قدّم نادي الهلال السعودي يوم السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام الآلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.

ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص الهلال، حيث لاقى استقبالا حافلا بمطار الطيران الخاص.

مادة اعلانية

وأقام الهلال، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.

وقال نيمار خلال تقديمه: سأقدم المزيد للكرة السعودية، أنا سعيد بالتواجد هنا وسأقدم كل شيء للفريق، وآمل أن أتوج بالبطولات.

ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.

وشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.

كما شهد تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا للفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا يمكن لمقاتلات إف 16 تغيير موازين المعارك في أوكرانيا! هكذا يمكن لمقاتلات إف 16 تغيير موازين المعارك في أوكرانيا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط