توخيل يكشف موعد عودة نوير

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مانول نوير حارس مرمى الفريق قد يعود إلى التدريبات في سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة بكسر في الساق.

وكان نوير (37 عاما)، قائد بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، قد تعرض للإصابة خلال ممارسة التزلج في ديسمبر من العام الماضي، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الوقت.

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وكان متوقعا في البداية أن يعود في الصيف لكنه احتاج للخضوع لعملية جراحية أخرى، وهو ما أثار شائعات حول إمكانية استمرار غيابه طوال الفترة المتبقية من العام.

لكن توخيل قال على هامش المباراة التي انتهت بفوز بايرن على فيردر بريمن 4 - صفر في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا) لشبكة "دي أيه زد إن " الإخبارية الإلكترونية إنه يأمل في أن يتمكن نوير "من اللحاق بتدريبات الفريق خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وبعدها سيحدث كل شيء بشكل سريع"، وذلك في إشارة إلى عودة الحارس للمشاركة بشكل طبيعي.

كذلك أبدى يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ شعورا بالتفاؤل، وصرح قائلا: نحن سعداء بأن مانويل نوير يتقدم بمعدل أسرع مما كنا نتوقعه قبل أسابيع قليلة.

وحافظ سفن أولرايش على نظافة شباك بايرن ميونخ في مواجهة فيردر بريمن يوم الجمعة، وقال دريسن إنه مع اقتراب عودة نوير، لم يعد الفريق بحاجة إلى ضم حارس آخر يتمتع بخبرة، وإنما يحتاج إلى ضم حارس شاب للاستفادة منه على المدى البعيد.