غوارديولا: لو أصبحنا مثل تشيلسي سيقتلوننا

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الحكم على فريقه فيما يتعلق بالإنفاق على الصفقات يختلف عن أندية أخرى، مشيرا إلى أن سيتي كان سيتعرض "للقتل" إذا أنفق مثل تشيلسي في آخر 12 شهرا.



ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 115 تهمة ضد سيتي على خلفية مزاعم مخالفة القواعد المالية.



وأنفق تشيلسي أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقال ملكيته إلى تود بويلي وكليرليك كابيتال في مايو أيار 2022.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين يوم الجمعة: كنا سنخضع للتدقيق بصورة لا تتخيلها. لم أكن لأستطيع الجلوس هنا إذا أنفقنا كما فعل تشيلسي في آخر فترتي انتقالات، كنتم ستقتلونني.



وقال: يجب أن نرى ما يحدث في السوق وإذا كنا قادرين على فعل ذلك وأن ندفع ما نعتقد أنه عادل، في النهاية، سندفع الثمن العادل لنتعاقد مع لاعبين. وإلا، فلدينا أكاديمية.



وتعاقد سيتي مع المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول هذا الشهر، بينما انضم لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش في يونيو الماضي في صفقتين قدرت وسائل إعلام أنهما كلفا خزائن النادي 90 مليون يورو (97.79 مليون دولار) و25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) على الترتيب.



وتعاقد تشيلسي مع ثمانية لاعبين حتى الآن. وانضم لاعب الوسط روميو لافيا يوم الجمعة في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 53 مليون جنيه إسترليني في ثاني صفقة يبرمها في أسبوع واحد بعد موزيس كايسيدو الذي قالت وسائل إعلام إن تشيلسي دفع 115 مليون جنيه إسترليني ليتعاقد معه في صفقة قياسية بريطانية.



وقال غوارديولا: لا أنتقد تشيلسي على الإطلاق. أقول إننا لو فعلنا ذلك، كنا لنصبح في عداد الموتى في أنحاء العالم. يمكنهم أن يفعلوا ما يحلوا لهم.



واستهل سيتي دفاعه عن لقب الدوري بالفوز 3-صفر على مضيفه بيرنلي. ويستضيف سيتي منافسه نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

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