مدرب فولهام يكشف عن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال

يتجه المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي الكسندر ميتروفيتش للانضمام إلى نادي الهلال السعودي بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسب ما كشف مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا.

وكشف سيلفا عقب خسارة فريقه في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام برنتفورد السبت صفر-3، بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.

مادة اعلانية

وقال سيلفا للصحافيين: إنه في طريقه لمغادرة النادي. تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة.

وتابع: كلا الناديين توصلا إلى اتفاق والآن هذه هي اللحظة التي تكون فيها نهاية ميتروفيتش في نادينا.

وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال وفي طليعتهم البرازيلي نيمار، السنغالي كاليدو كوليبالي، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي الآخر مالكوم والمغربي ياسين بونو.

سجّل ميتروفيتش 14 هدفًا لفولهام الموسم المنصرم ليترك أخيرًا بصمته في الدوري الممتاز.

منذ انضمامه إلى فولهام عام 2018، لعب ميتروفيتش دورًا مهمًا في صعود الفريق ثلاث مرات بشكل منفصل إلى "برميرليغ".

وفي موسم 2021-2022، سجّل رقمًا قياسيًا في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" مع 43 هدفًا.