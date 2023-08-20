الهلال.. الاستقبال الأضخم في مسيرة نيمار

شهد النجم البرازيلي نيمار جونيور مساء السبت الاستقبال الجماهيري الأضخم في مسيرته بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، مقارنة بالحفلين السابقين في مدينتي برشلونة الإسبانية والعاصمة الفرنسية باريس.

وأقام الهلال، حفلا بالألعاب النارية والطائرات المسيرة قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مادة اعلانية

وبلغ عدد الجماهير الزرقاء التي ملأت جنبات الملعب نحو 60 ألف متفرج (59600)، وهو الرقم الأكبر نسبة لحفلي تقديم نيمار في "كامب نو" ملعب برشلونة وحديقة الأمراء ملعب باريس سان جيرمان.

وفي صيف عام 2013، انتقل صاحب الـ 31 عاما من سانتوس إلى برشلونة، وجرى تقديمه في ملعب الفريق "كامب نو" أمام 56500 ألف متفرج.

وبعد 4 سنوات و9 بطولات، انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقات كرة القدم حتى الآن مقابل قيمة شرطه الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وفي الخامس من أغسطس 2017، قدم ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي لاعبه الجديد أمام 45 ألف متفرج في ملعب "بارك دي برينس".