بيلنغهام: أنا أفضل كلاعب بـ10 مرات مقارنة بالموسم الماضي

أبدى الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنغهام سعادة بالغة بمساهمته في الريمونتادا التي حققها فريقه ريال مدريد أمام مضيفه ألميريا بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية مساء السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتحدث بيلنغهام لمحطة تليفزيون ريال مدريد وقال: أحببت الريمونتادا ونضال الفريق، تعاني فرق كثيرة عندما تستقبل هدفاً مبكراً، لكن نحن لا، واصلنا اللعب بشكل جيد ولم يسيطر علينا الذعر، في نهاية المطاف، يمكننا القول إنها كانت مباراة مريحة.

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وتقدم ألميريا بهدف عن طريق سيرخيو أريباس في الدقيقة الثالثة، غير أن الإنجليزي جود بيلنغهام سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60، عاد بيلنغهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وأضاف بيلنغهام: شاهدت انتفاضات ريال مدريد مرات عديدة على شاشة التلفزيون، أتذكر أني قلت لنفسي لن يتمكنوا من ذلك، لكنهم انتفضوا. الآن، أنا هنا، أعيش هذه التجربة، هناك الكثير من الصفاء والهدوء ولا نفكر في الهزيمة أبداً، نظرت إلى وجوه زملائي في الفريق ولم يكن الذعر يعلوها، حققنا الريمونتادا بفضل خبرتهم.

وأوضح: أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأكثر أهمية هو اللعب بشكل جيد والمساهمة، أعرف أن زملائي سيبحثون عني في الملعب، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، أنا سعيد بالأهداف وبمساعدة الفريق على الفوز، ولكن عليّ العمل على جميع الجوانب.

وأشار: أنا أفضل كلاعب بعشر مرات مقارنة بالموسم الماضي. أنا سعيد للغاية مع هؤلاء اللاعبين وأتعلم كل يوم، المستوى هنا رفيع للغاية وأنا مثل الإسفنج أحاول استيعاب كل شيء من زملائي، وبفضل ذلك بدأت الموسم بشكل جيد، عليّ الاستمرار في مساعدة الفريق، أمامنا مباريات كثيرة وسأواصل العمل.

وتابع: أتمنى أن يستمتعوا بطريقتي في اللعب، أحب اللعب من أجلهم هذا مهم، على هامش النتيجة، يجب إظهار مودتنا لهم، إذا كانوا سعداء، فنحن جميعاً سعداء، أنا سعيد بالاستقبال وأريد مواصلة نشر السعادة.